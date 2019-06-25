Erdoğan'dan flaş S-400 açıklamalası

TRT'nin aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"S-400'leri önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz"

Biz milletimizle birlikte kendi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Mesela şu anda Çarşamba günü G20 Toplantısı ve resmi ziyaret için bir haftalık bir Japonya ve Çin seyahatimiz var. Japonya ziyaretini müteakip de Çin’e bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. G20’de en gelişmiş ülkelerin liderleri ve küresel kurumların temsilcileriyle ikili ilişkilerimizi, dünyanın ekonomik ve siyasi gündemini konuşacağız. Türkiye ekonomisinin dünya ile uyumlu şekilde katkı sağlamak için görüşmeler yapacağız. Bakanlarımızla birlikte orada bu gelişmeleri yoğun bir şekilde ele alacağız.

Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki çok yönlü arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz.

"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur"

Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye, kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız.