Zarif: Tüm gücümüzle düşmanın tehditlerine karşı koyacağız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde İran Meclisi Umut Fraksiyonu Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Zarif, fraksyonun siyasi ve dış politika komitesinin iştirakıyla düzenlenen toplantında bölgedeki son gelişmelere yönelik bir rapor sunarak, İran ulusunu yaptırımlar karşındaki direnişinden dolayı takdir ederek, “Tüm gücümüzle düşmanın yaptırımları ile tehditlerine karşı koyacağız ve direnmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan millet vekilleri ABD’nin İran hava sahasını ihlal eden İHA’sının düşürülmesi ile Donald Trump’ın savaş tehdidinin yanı sıra İran’a uygulanan yaptırımları ele aldılar.