Zarif: ABD yaptırımlarla uyuşturucu ile mücadele sürecini ihlal ediyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşma yapan Zarif, İran’ın bölgede ve uluslararası alanda uyuşturucu kullanımı ve kaçaklığı ile mücadelede büyük rol oynadığına dikkati çekti.

Küresel çapta uyuşturucu kullanımı ve kaçaklığı ile mücadelenin herkesin yararına olacağını anlatan Dışişleri Bakanı Zarif, “Uyuşturucu sorununun çözülmesi için altyapı ve sürdürülebilir kalkınma çok önemli.” dedi.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerini uyuşturucu ile mücadele sürecini ihlal ettiği için sorumlu tutan Zarif, “ABD’nin tek taraflı politikaları, İran halkına uyguladığı yaptırımlar ve başlattığı ekonomik savaş uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası düzeyde işbirliği yapmamızı engelliyor." şeklinde konuştu.