Zarif'ten ABD Dışişleri Bakanı'nın iddialarına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Denizi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun iddialarına tepki göstererek, “Washington’un Tahran aleyhindeki mesnetsiz iddiaları, B Takımı’nın yıkma diplomasiyi izlediğini gösteriyor.” dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Zarifin paylaşımında, "Olaydan hemen sonra Amerika’nın tanık ve delil göstermeden İran aleyhine iddialar ortaya atması sadece B Takımının (Bolton, Bin Salman- Bin Zaid ve Benyamin Netanyahu) B planlarını uyguladığını göstermektedir. Bu İran aleyhindeki ekonomik terörizmi gizlemek için Tahrip Diplomasisidir." ifadesine yer verildi.

İRNA'ya göre Bakan Zarif, kendisinin birkaç ay önce bu senaryo hakkında uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, "Ben falci değilim fakat B Takımı'nın düşüncesinin kaynaklarını biliyorum.” diye yazdı.

Umman Denizi'nde dün sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na götürülmüştü.