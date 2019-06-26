İran petrol satışı artıyor

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunan Himmeti, Amerika’nın ambargolarla ilgili tüm yapabileceklerini yaptıklarını söyledi.

Döviz piyasası durumuna değinen Himmeti, bu piyasanın durumunun halkın ambargolara değer vermediğini gösterdiğini, halkın düşmanın yapabilecekleri her şeyi yaptığını bildiğini ve bundan fazla ambargonun faydası olmayacağını bildiklerini söyledi.

Avrupa ülkelerinin İran ile oluşturdukları Özel Mali Mekanizma’nın (INSTEX) uygulama aşamasında oldukları iddialarını değerlendiren Himmeti, konuyu duyduklarını ve bu hususta bazı toplantılar yapıldığını fakat İran’ın vurgu yaptığı mekanizma çerçevesinde mali kaynakların nakli olduğunu ifade etti.

IRNA’nın haberine göre, Himmeti, İran’ın Avrupa’ya ihracatı olmadığını dolayısıyla ithalatının da olmayacağını belirterek, bunun çözüm yolun Avrupalıların İran’dan petrol alımı olduğunu fakat Avrupalıların bu hususta sorunları olduğunu ikinci yolunun da Avrupa’nın İran alımları için kredi tahsis etmesi olduğunu ve bunların yapılması durumunda INSTEX’in kullanımının bir hafta bile sürmeyeceğini belirtti.