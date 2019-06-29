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29 Haziran 2019 - 12:55

İran ABD'ye dava açtı

İran ABD'ye dava açtı

İran Dışişleri Bakanı Hukuk İşlerinden sorumlu yardımcısı Gholamhüseyin Dehgani, ABD İHA’sının ülkenin hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili İran şikayetini BM Güvenlik Konseyi’ne sunduklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hukuk İşlerinden sorumlu yardımcısı Gholamhüseyin Dehgani, İran’ın BM Bildirgesinin 51. Maddesi gereği ABD'nin düşürülen İHA’sının ülkenin hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili şikeyette bulunduğunu belirtt.

Dehgani, mektupta bu gibi olayların tekrarlanması durumunda İran’ın her türlü saldırıya karşılık verme hakkına sahip olduğunun ifade edildiğini söyledi.

Dehgani, “ABD, İHA’nın İran hava sahasına girmediğini iddia etmekte fakat bunu kanıtlayamaz zira bu İHA, İran topraklarında hedef alınmıştır” dedi.

Geçtiğimiz hafta bir Amerikan İHA’sı İran hava sahasını ihlal ederek, Umman Denizi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde hedef alınarak düşürülmüştü.

News Code 1879564
Ruya FEREYDUNI

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