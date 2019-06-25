ABD İHA'sının düşürülmesi İran halkına moral verdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen bir toplantıda sağlık bakanlığının üst düzey yöneticilerine hitap etti.

Yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendiren Ruhani, İran hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen ABD'nin casus İHA'sı hakkında, "Bu İHA'yı S-300'le vursaydık kayda değer bir şey olmazdı; fakat bu İHA tamamen yerli bir sistemle vuruldu. Bu harika bir işti. İran yapımı sistemi üreten Savunma Bakanlığını ve Devrim Muhafızları ordusundaki tüm uzmanların ellerini öpüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şunları da ekledi:

"Biz bu işle Amerika'yı rezil edip küçük düşürmek istemedik çünkü hiçbir ülkeyi rezil etmek istemiyoruz; ancak bu eylem İran halkının moralini güçlendirdi, zira gerekli yeteneklere sahip olduğumuzu kanıtladı."

ABD yaptırımlarının İran halkını hedef aldığını belirten Ruhani, ABD’nin bu yöndeki faaliyetlerinin insan haklarına karşı olduğuna dikkati çekerek, "İran'da sağlık sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar (uluslararası kurumlara) mektup yazarak yaptırımlar sonucu ülkede ne denli felaketlerin meydana geldiğini tüm dünyaya anlatmalı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yeni ek yaptırım kararının eylemlerinde başarısızlığa ulaştığına işaret ettiğini söyledi.

Onların eylemlerinin kesin bir yenilgiyle sonuçlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bundan hiç şüphem yok. Amerika Birleşik Devletleri ve Beyaz Saray'ın yönetim kurulu tuhaf bir hayal kırıklığı ve şaşkınlık içinde; çünkü yaptıklarından kesin bir sonuç elde etmediler." değerlendirmesinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri'ni yaptırım listesine alan ABD’nin kararını eleştiren Ruhani, şu açıklamalarda bulundu:

“Zerre kadar mantık ve akla sahip olan bir devlet başka bir ülkenin en yüksek seviyede olan yetkilisini boykot eder mi? Devrim Lideri sadece bir siyasi makam değil, aynı zamanda sosyal, dini ve manevi bir makamdır. Ayetullah Seyyid Ali Hamanei sırf İran'ın lideri değil, aynı anda İran’ı sevenler, İslam devrimi ve tüm Müslümanlar ile Şiilerin lideridir. Bugün Irak, Afganistan, Pakistan, Lübnan, Suriye ve Kuveyt'te yaşayan insanlar da İran Devrim Lideri'ni kendi liderleri olarak görüyorlar."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin bu kararını "iğrenç ve aptalça bir adım" olarak nitelendirdi.

ABD'li yetkililerin müzakere iddiasına ilişkin Ruhani, "Amerikalılar kendileri tüm dünyaya 'bize güvenmeyeceksiniz, zira imza attığımız her anlaşmayı bozuyoruz' diye mesaj gönderdiler. Bu durumda neden sizinle tekrar müzakere yapmalıyız ki?" şeklinde konuştu.