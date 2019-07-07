İran’ın uranyum zenginleştirme kararı açıklandı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ve Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Tahran’ın yeni nükleer anlaşma kararına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkarıyoruz. Bunun seviyesi ihtiyaçlarımıza göre olacak." dedi.

Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de yaptığı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani'den aldığımız talimat uyarınca bugün ikinci adımı atmalıydık ki attık." ifadesini kullandı.

Kemalvendi sözlerine şöyle devam etti:

"Zenginleştirilmiş uranyum stoklarımızı artırmak biraz zaman aldıysa da bugün zenginleştirme seviyesini yükseltmek daha uzun zaman sürmez. İkinci adımda zaman söz konusu değil. Bugün İran’ın yeni kararıyla ilgli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı bilgilendirdik.”

Kemalvendi, "Birkaç saat sonra, teknik çalışmalar tamamlanacak ve zenginleştirilmiş uranyum seviyesi yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkacak." açıklamasını yaptı.

İran'ın anlaşmadaki diğer tarafların eylemlerine göre hareket edeceğini belirten Kemalvendi, İran'ın kuracağı yeni nükleer reaktörü hakkında Çin'ın yaptığı çalışmalarını takdir ederek "Çin ve İngiltere'nin çalışma grubunda, İngilizlere kötümser baktığımıza rağmen, teknik çalışmalar ileri düzeydedir. Gelecekteki gelişmeler ne yapacağımızı belirler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta Tahran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu. İran'ın verdiği süre bugün dolmuştu.