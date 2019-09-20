ABD İran hakkında sürekli yalan söylüyor

Bu haftaki Tahran Cuma namazı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Kirmani, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran’a yönelik yaptığı yaptırımlara işaret eden Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, “Amerika Birleşik Devletleri, ekonomik baskıyı artırmakla İran halkını dize getirebileceğini sanıyor, ancak herkes ekonomik baskıların etkili olmadığını biliyor. Bunun için yalan söylemeye baş vuruyor ve sürekli yalan söylüyor.” dedi.

Direniş ekonomisinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, “Düşman yalan söylererek hedeflerini izlerken direniş ekonomisini takip etmeliyiz.” diye konuştu.

21 Şubat 2020 tarihinde düzenlenmesi beklenen 11. İslami Şura Meclisi Seçimleri hakkında, İran halkına tavsiyede bulunan Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, “Genel seçim döneminde duyarlı olun ve güzel sloganlara kanmayın, çünkü vatan hainleri ve İslam Devrimi düşmanları güzel sloganlar atıyor.” ifadelerini kullandu.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi’yi ülkede yürütülen yolsuzlukla mücadelede asıl suçluları birer birer yakalayıp yargıladığı için takdir etti.