Ruhani: İran'a yönelik yaptırımlar durdurulmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda nükleer anlaşmayı konuştu.

Ruhani, İran’ın 14 ay boyunca ABD'nin tüm baskı ve yaptırımlarına rağmen stratejik bir sabır çerçevesinde nükleer anlaşmayı korumaya çalıştığını belirterek, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararının anlaşmanın korunması için alındığını söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım ve ekonomik baskılarını "terör eylemi" ve "ekonomik savaş" olarak niteleyen Ruhani, "Bu ekonomik savaşın devamı bölgede ve dünyada yeni tehditler ortaya çıkarabilir." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran karşıtı yaptırımların durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm yaptırımların durdurulması İran ile P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yeni bir hareketin başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"AB nükleer anlaşmanın korunmasını istiyor"

AA’ya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine başından beri karşı olduklarını hatırlatarak, "Avrupa Birliği, nükleer anlaşmanın korunmasını istiyor ve bunun için çaba gösteriyor. Avrupa'nın, ABD yaptırımlarını etkisiz kılmak için ortaya koyduğu çabaların yetersiz olduğunu kabul ediyorum ancak bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Durumu kontrol altında tutmak ve nükleer anlaşmayı korumak için yeni planlar ve önlemler gerektiğini belirten Macron, anlaşmanın sona ermesinin herkes için başarısızlık ve üzücü olacağını kaydetti.