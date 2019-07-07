Zarif'ten Avrupa'ya nükleer anlaşma uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran'ın bugün açıkladığı nükleer anlaşma kararını değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İran, nükleer anlaşmadaki 36. madde uyarınca ikinci adımına atmış oldu. Alınan tedbirlerle ABD'nin ekonomik terörizm karşısında kendini savunma hakkını saklı tutuyoruz. Tüm bu adımlardan yalnızca Avrupa tarafının anlaşmaya uyduğu takdirde geri dönülecektir.

Avrupa tarafları ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra da yükümlülüklerini yerine getirmediler. 3 Avrupa ülkesi en azından İran’ın aldığı kararını IAEA’da siyasi düzeyde desteklemeli. Onların nükleer anlaşmayı koruma ve ABD’nin tek taraflılığına karşı durma konusunda sağlam bir siyasi tutum sergilemekten kaçması için hiçbir bahanesi yoktur."

İran'ın başkenti Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı binasında basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, nükleer anlaşmada Tahran'ın beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "2'nci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını duyurmuştu.