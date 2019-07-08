Çin: İran'ın nükleer meselesi diplomatik yollarla çözülmeli

Reuters’in haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği haftlık basın toplantısında,İran’ın uranyum zenginleştirme kararından üzüntü duyduğunu açıkladı.
İran’ın nükleer meselesinin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Geng Shuang, anlaşmadakı tüm tarafları hoşgörü ile adım atmaya çağırdı.
İran dün attığı yeni adımda 2015 yılında varılan nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını açıklamıştı.
Tahran'da, cumhurbaşkanlığı binasındaki basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, nükleer anlaşmada Tahran’ın beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "2'nci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını ifade etmişti.
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