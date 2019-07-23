Çin: ABD'nin yeni yaptırım kararına karşıyız

Reuters haber ajansına göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alan ABD’nin kararını şiddetle kınayarak, Pekin hükümetinin bu yaptırım kararına karşı olduğunu sölyedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.