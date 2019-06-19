Nükleer anlaşma ile ilgili kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Fars Haber Ajansı, ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı bilgiye göre, üst düzey bir AB yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu"nun bir sonraki toplantısının önümüzdeki 10 gün içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

The Wall Street Journal'ın iddisına göre, toplantıda büyük ihtimalle İran’ın nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini geçme kararı masaya yatırılacak.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek, nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıklamıştı.