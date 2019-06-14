İran, petrol tankerleri olayında Amerika iddiasını reddetti

İran İslam cumhuriyetinin BM daimi temsilciliği bu sabah yayınladığı bildiri ile Amerika'nın Umman denizinde petrol tankerleri olayı ile ilgili iddialarını reddederek en sert şekilde kınadı.

İRNA'nın bildirdiğine göre, İran'ın BM daimi temsilciliği söz konusu bildiride Washington'un geniş çapta bölgedeki askeri varlığının, Fars Körfezi'nde tüm güvensizlik ve istikrarsızlığın başlıca kaynağı olduğuna işaretle, Amerika ve bölgesel müttefiklerinin savaş tam tamlığından el çekmeleri ve bölgede başkalarını suçlama hedefi ile kendi gizli operasyonları ve fitneci komplolarına son vermeleri gerektiğini belirtti.

İran'ın BM temsilciliği bildirisinde ayrıca İran İslam cumhuriyetinin tekrar Amerika'nın şirret davranışları, tehdit, gözdağı ve zorbalıkları hakkında uyarıda bulunarak, geçen gün yaşanan tanker olayları hakkındaki endişeleri belirtildi.

Bildiride ayrıca bölgede gerginliklerin yatıştırılması için tek yolun bölgedeki tüm ülkelerin, gerçekçi, kapsamlı, karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun temel ilkelerine dayalı olan yapıcı ve aktif teamüllerinin gerçekleşmesi olduğu belirtildi.

İran'ın BM daimi temsilciliğin bildirisinde ayrıca İran İslam cumhuriyetinin, deniz geçişlerinin güvenliğini sağlamak, bölgede güvenlik, istikrar ve barışın takviye edilmesi için aktif ve yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.

Amerika dışişleri bakanı Mike Pompeo dün akşam hiçbir kanıt sunmadan İran'ı Umman denizinde 2 petrol tankeri olayından sorumlu tuttu.