AB yetkilisi: Avrupa'nın mali mekanizması yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İran nükleer anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mogherini, "Avrupa’nın İran ile ticaret yapmak için kurduğu ödeme mekanizması INSTEX yürürlüğe girdi ve bir dizi Avrupa ülkesi bu finansal mekanizmaya katılmak istiyor." dedi.

AB ülkelerinden bakanlarla bugün yapılan toplantıda İran nükleer anlaşmasının korunması ve tam olarak uygulanması için atılabilecek adımları görüştüklerini belirten Mogherini, "İran'ın nükleer anlaşmayı yeniden tam olarak uygulaması için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Mogherini, İran nükleer anlaşmasına bağlı kalan tarafların, Tahran'ın kararını önemli bir uyumsuzluk olarak görmediğini kaydederek, tarafların anlaşmada yer alan ihtilaf çözüm mekanizmasını İran'a karşı şu an için işletmeyi düşünmediklerini söyledi.

AA'ya göre, İran'ın nükleer anlaşma aleyhinde aldığı kararların geri dönülebilir olduğuna dikkati çeken Mogherini, "İran'ın yeniden nükleer anlaşmaya uymasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.