Irakçi: INSTEX operasyonel hale geldi

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, basın mensuplarına açıklama yaparak, İran ve 4+1 ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla dün Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 12. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı ile ilgi değerlendirmelerde bulundu.

Irakçi, İran isteklerinin gerçekleşmesi için çok yol olduğunu belirterek buna rağmen komisyonda atılan ileriye dönük adımların inceleneceğini ve kararın Tahran’da alınacağını söyledi.

Komisyon oturumunda INSTEX konusu ve Avrupalıların oluşturduğu mali kanalın incelendiğine dikkati çeken Irakçi, INSTEX’in yürürlüğe girdiğini ve ileride INSTEX vasıtası ile mali değişimlerin yapılacağını belirtti.

Diğer Avrupa ülkelerinin de bu kanala bağlanmak ve hissedar olarak INSTEX’te yer almak istediklerini belirten Irakçi, Avrupa ülkelerinin INSTEX için kredi tahsis etmeyi düşündüklerinin yanı sıra bu kapının tüm Avrupa ülkelerine açık olduğunu ve onların bu kanal vasıtasıyla İran ile ticaretlerini yapabileceklerini dile getirdi.

INSTEX konusunun yanı sıra Arak kentindeki Ağır Su Reaktörü konusunda da ileriye doğru adımlar attıklarını berlirten Irakçi, tüm üyeleri bu reaktörün inşasını belirli bir zaman diliminde tamamlamayı vaat ettiklerini söyledi.

12.Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı’na AB Temsilcisi, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Yardımcısı Helga Schmid ve İran Temsilcisi Abbas Irakçi’nin eşbaşkanlığında bakanlar düzeyünde yapılan toplantıya İran ve 4+1 grubunun (Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya) siyasi müdürleri ile yardımcıları da katılmıştı.