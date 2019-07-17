Huawei'den yeni hamle

T24'te yer alan habere göre, Huawei'nin ABD ile ilişkileri ve Android'e erişimi konusunda belirsizlik hüküm sürerken firma, kendi işletim sistemini geliştirmeyi sürdürüyor. Firmanın bu işletim sistemi için yeni bir isim bulduğu ortaya çıktı.

Huawei, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde 'Harmony' ismini kaydettirdi.

Bu ismin, Huawei'nin telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda kullanacağı işletim sistemine ait olabileceği düşünülüyor.

Firmanın başvurusunda hem 'mobil işletim sistemleri' hem de 'bilgisayar işletim sistemleri' ifadelerinin geçtiği belirtilirken, Harmony'nin her şeyi kapsayan bir işletim sistemi olacağı öne sürülüyor.

Huawei'nin işletim sistemi isimleri şimdiye dek 'Hongmeng' ve 'Ark' olarak duyurulmuştu.