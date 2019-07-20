Bolton'un nükleer iddiaları hukuki açıdan değersiz

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, kaleme aldığı bir yazıylaTahran'ın uranyum zenginleştirme hakkını reddeden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un iddiasına tepki gösterdi.

Şemhani’nin kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

1- Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) taraf olan tüm ülkeler, barışçıl amaçlar için uranyum zenginleştirme hakkına sahiptir.

2- 2012 yılında ABD, Tahran'ın barışçıl amaçlı uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu kabul ettikten sonra İran müzakere masasına oturmuştur.

3-ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirmeyle ilgili meşru hakkını kabul etmesi nükleer müzakereleri için ön şart olarak belirleniştir.

4- P5+1 ülkeleri, nükleer anlaşmada İran’ın uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu onayladılar.

5- 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkını tanımış ve uygulanması zorunlu olan uluslararası bir belge haline getirmiştir

6-İran’ın uranyum zenginleştirme hakkını reddeden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un iddiaları, bu ülkenin tek taraflılığını, uluslararası normları gözrmezden geldiğini ve herhangi bir itibardan yoksun olduğunu gösteriyor.

7-Bu tür iddialar İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini adım adım askıya alma kararının vaatlerini yerine getirmeyen bir ülkeyle yüzleşmenin tek yolu olduğunu gösteriyor.