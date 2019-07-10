Şemhani, Macron'un Diplomatik Danışmanı ile görüştü

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani bugün sabah saatlerinde nükleer anlaşma üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran’a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya geldi.

Bu görüşmede ABD’nin İran'a karşı uyguladığı azami baskı politikasını başarısız bir strateji olarak nitelendiren Şemhani “İran, pratikte ekonomi, siyaset ve savunma alanında çeşitli gerilimler ve zorluklarla başa çıkma kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle bu tür özelliklere sahip bir ülkeyle tehdit diliyle konuşulmaz ” dedi.

Şemhani, nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddesi çerçevesinde İran'ın taahhütlerini askıya alma kararının değişilmez bir strateji olduğunu belirterek, bunun İran’ın haklarının tam olarak yerine getirilmesi sürece devam edeceğini ifade etti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, "ABD, bugün Avrupa Birliği'nin (AB) bağımsızlığını ipotek etmiştir. Avrupa ülkelerinin bu durumda bağımsızlıklarını savunmak için ABD’nin tek taraflılığına karşı çıkmaları gerekiyor" diye konuştu.

Emmanuel Bonne da bu görüşmede ABD tarafından arabuluculuk için İran'a gelmediğini ve herhangi bir mesaj getirmediğini belirterek, “Fransa Cumhurbaşanı Macron, ABD’nin İran’a karşı başlattığı ekonomik savaşta ateşkes sağlamaya çalışıyor ve bunun bölgede artan gerilimleri azaltacağına inanıyor” dedi.

İran’ın bölgedeki etkin rolüne dikkati çeken Fransız yetkili, Paris’in Suriye, Yemen, Irak ve Lübnan’daki mevcut krizleri çözmek için İran’la diyalog ve işbirliğini sürdürme isteğinde olduğunu bildirdi.