İran: ABD'nin terör politikası diğer ülkeleri hedef alıyor

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik İşleri Temsilcileri Toplantısı'nda konuşan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şmhani, “Bugün güvenlik tehditlerinin içeriği ve biçimi değişmiş ve maalesef yeni tehditlerin hızla yayılmasına tanık olmaktayız.” dedi.

Şemhani, Trump başkanlığındaki ABD’yi tarihte "en çok savaş isteyen bir devlet" olarak nitelendirerek, “Bu ülke uluslararası düzeni tek taraflılık ve sınır öetesi yaptırımlarla bozmuştur. Küresel finans sistemi bağımsız ülkelere karşı birer silah olarak kullanıyor. ABD Hazine Bakanlığı ise Savaş Bakanlığına çevirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bugün Amerika’nın Washington siyasetine uymayan ülkelerine karşı devirme ve istikrarsızlaştırma politikasını izlememekte olduğunu belirten Şemhani, ABD’nin ekonomiyi hedef alan terör politikasıyla tüm dünyaya hükmetmek istediğini sölyedi.

Ali Şemhani, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya çapındaki tüm bağımsız ülkeler bu vahşi deve karşı çok taraflı bir mekanizma oluşturmalı ve ABD’nin küresel finans sistemine olan eğemenliğini orta vadede çökertmeli. Eğer ülkelerin çoğusu Amerika’nın zorbalığı ve şantajına karşı durmak için ortak bir karar verirse, Amerika’yı geri püskürtüp uluslararası düzeyde sorumluca savranmasını ve itidal kapsamında hareket etmesini sağlayabiliriz."

Bunlara ilave olarak Şemhani, ABD’nin politikalarına karşı koymak için şu önerilerde bulundu:

1- Dünya ekonomisinin doların hegemonyasından kurtulması ve ABD'nin egemenliği dılında bir dünya parasal ve banka sisteminin oluşturulması.

2- Uluslararası barış ve istikrarın sağlanması yönünde ABD'nin müdahale ve zorbalıklarına karşı direnmek.

3- ABD'nin diğer ülkelere karşı uyguladığı yaptırımları resmiyete tanımamak ve bunlara karşı mücadele etmek.

4- Yeni güvenlik sorunları ve tehditleri ile karşılaşan ülkelere ortak destekte bulunmak.