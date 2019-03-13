İranlı yetkiliden Avrupa'nın mali kanalına eleştiri

Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, burada düzenlenen şehitleri anma töreninde konuşma yaptı.

Düşmanın ekonomik ve psikolojik savaşının devam ettiğini belirten Şemhani, “Zafer, direniş ve çaba gösterilmeksizin elde edilemez. Öngörülen tedbirllerle önümüzdeki 98 yılı (İran takvimine göre) düşmanın hayal kırıklığı yılı olacak.” dedi.

Şemhani, “İran’ın istikrarı ve bağımsızlığını hedef alanlarla mücadele ülke kapasiteleri ve yeteneklerinin artmasına neden olacaktır.” ifadesini kullandı.

İran-Irak ilişkilerini de değerlendiren Şemhani, “İki ülkenin bugünkü olumlu ilişkileri stratejik ortaklık ve direnişin sonucu gerçekleşmiştir.” açıklamasını yaptı.

Şemhani, AB tarafından kurulacak Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmasını “yararsız bir su akıntısı” olarak nitelendirdi.

İsrail’in son dönemlerde hayal kırıklığına uğradığını hatırlatan Şemhani, “Nil Nehri'nden Fırat'a uzanan toprakları ele geçirmek isteyen bu rejim şu anda gayrimeşru sınırları ile çevrili ve direniş güçlerinin füzelerinin korkusuyla yaşamaktadır.” diye konuştu.

Ali Şemhani, yabancı güçlerin ve Ortadoğu’daki bazı kötü niyetli devletlerin bölgedeki hareketliliğin İran tarafından izlenmekte olduğunu aktararak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin stratejisinin yeni tehditlere nazaran düzenleneceğini kaydetti.