İran-Pakistan ilişkileri geliştirilecek

Pakistan’da temaslarda bulunan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Pakistan Denizcilik Bakanı Ali Haydar Zeydi ile görüştü.

Rahmani bu görüşmede, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın İran ziyaretine işaret ederek çok önemli ve başarılı olan bu ziyaret kapsamında önemli kararlar alındığını belirtti.

Yapılan anlaşmaların uygulanmasının iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını vurgulayan Rahmani, İran ve Pakistan denizcilik sektörleri arasındaki ilişkilerin arttırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Rahmani ayrıca bankacılık ilişkileri arasındaki sorunların çözülmesinin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlayacağını söyledi.

Zeydi de bu görüşmede ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ve ilişkilerin gelişmesi önündeki engellerin kaldırılması yönünde çaba sarf ettiklerini belirtti.