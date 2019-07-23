Güney Kore Rus savaş uçağına atış yaptı

Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bir Rusya ve Çin uçakları ülkenin hava sınırlarını ihlal etti.

Açıklamada ilk defa bir Rus ordu uçağının Güney Kore hava sınırlarını ihlal ettiği bildirildi.

Reuters'ın aktardığına göre uyarı ateşi açılan uçağın bu sabah saatlerinde Güney Kore hava sınırlarını ihlal eden üç Rus uçağından biri olduğu açıklandı. Rus araçlarının yanı sıra iki de Çin ordusuna ait uçağın hava sınırlarını ihlal ettiği bildirildi. Çin'den veya Rusya'dan henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Seul'dan yapılan açıklamaya göre uçaklar Lincourt Kayalıkları üzerindeki hava sınırlarını işgal etti. Adaların kime ait olduğu hakkında Japonya ve Güney Kore arasında bölgesel bir anlaşmazlık var. Güney Kore hükümeti ihlal hakkında resmi şikayette bulunacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre adanın hava sınırına girdiği fark edilen Rus uçağına bir uyarı atışı yapıldı. Bu atışın ardından Rus uçağı hava sahasından çıktı ancak 20 dakika sonra geri girdi. Bunun ardından Güney Kore bir uyarı atışı daha yaptı.

Güney Kore, detay vermeden kendi ordularının savaş uçaklarının "normal" bir karşılık verdiğini söyledi.

Kaynak: T24