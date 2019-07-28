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28 Temmuz 2019 - 12:52

Kuzey Kore’nin el koyduğu Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı

Kuzey Kore’nin el koyduğu Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore’nin el koyduğu balıkçı gemisinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore tarafından el koyulan "Xiang Hai Lin 8" isimli balıkçı teknesinin salındığını, sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, “27 Temmuz’da, Rus diplomatik ajansının koordine çalışması, balıkçı teknesi ‘Xiang Hai Lin 8’in serbest bırakılmasını sağladı. Yerel saatle 16.00’da, Kaptan Verevka’nın serbest bırakılması konusunda, Kuzey Kore tarafına bilgi verildi. Saat 19.30'da, gemi, Wonsan limanının iskelesinden ayrıldı ve 2 Güney Koreli mürettebatın karaya çıkacağı Sokcho'ya (Güney Kore) doğru yola çıktı” ifadeleri kullanıldı.

17 Temmuz'da irtibat kesilmişti

Rus Kommersant gazetesi, Kuzey Kore'nin, Rus balıkçı gemisini 17 Temmuz'da alıkoyduğunu duyurmuştu.

Gemide 15'i Rus, 2'si Güney Koreli toplam 17 kişilik mürettebatın bulunduğu, geminin Kuzey Kore sınırlarını 50 mil ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonduğu ifade edilmişti.

Kaynak: DHA

News Code 1880192
Azar MAHDAVAN

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