Çavuşoğlu ve Lavrov İdlib’i görüştü

AA'nın haberine göre, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.
İki bakanın Suriye ve İdlib konularını ele aldığı bildirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye ve İdlib konusunu görüştü.
AA'nın haberine göre, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.
İki bakanın Suriye ve İdlib konularını ele aldığı bildirildi.
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