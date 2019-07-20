Putin, ABD ile İran arasındaki çatışma konusunda endişeli

Putin yaptığı açıklamada “Bu bizi çok endişelendiriyor. Bu, İran’daki durumu istikrarsızlaştırabilir, çok yakın ilişkilerimiz olduğu bazı ülkeleri etkileyebilir, çok sayıda ek mülteci dalgasına neden olabilir, küresel ekonomiye ve küresel enerji endüstrisine ciddi zarar verebilir” dedi.

Devlet başkanı, Rusya Federasyonu’nun Washington ve Tahran arasında birbirlerine doğru herhangi bir olumlu hareketi memnuniyetle karşılayacağını, çünkü durumu ağırlaştırmanın ABD dahil olmak üzere kimsenin yararına olmayacağını vurguladı.

Kaynak: gazetem