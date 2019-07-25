Çin: İran ile işbirliği yapmaya çok kararlıyız

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan Çin’in yeni Tahran Büyükelçisi Chang Hua ile görüştü. Enerji Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede Erdekaniyan iki ülkenin geniş kapsamlı bir işbirliği yapma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Erdekaniyan, İran ve Çin liderlerinin de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda kararlı olduğunu hatırlatarak, “Su ve enerji alanında Çinli firmalarla işbirliğimizi artırma konusunda kararlıyız. Bölyece yerel ihtiyaçlarımızı karşılayıp bölge piyasasına uygun bir şekilde açılabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Çinli yetkili ise bu görüşmede, ülkesinin kesin bir şekilde ABD’nin tek taraflılık politikasına karşı olduğunu savunarak, “Bu konudaki sorunlara rağmen, İran ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız ve bu konuda çok kararlıyız.” dedi.

Çin’in yeni Tahran Büyükelçisi, Çinli firmaların da İran’daki faaliyetlerini sürdürmek istediğini söyledi.