ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığınca, Çin petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'nin "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve yöneticilerinin isimlerini yayımladı.

Söz konusu şirket ve yöneticilere uygulanan yaptırım kararına gerekçe olarak, "İran'dan ham petrol almaya devam etmeleri" gösterilen açıklamada, özellikle Çinli Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi (CEO) Youmin Li'nin ABD kontrolündeki döviz, bankacılık veya emlak işlemlerinden men edildiği kaydedildi.

ABD, İran ile ticarete devam edenlere yaptırım uyguladı

1994'te kurulan Zhuhai Zhenrong petrol şirketinin, İran ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu ve İran ham petrolünün Çin'e ithal edilmesini sağlayan en büyük şirketlerden olduğu biliniyor.

ABD, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.

Sonrasında, İran ile petrol ticareti yapan tüm ülkelerin ticaretlerini belli bir zamanda durdurmasını isteyen ABD yönetimi, ticarete devam eden ülke ve şirketlere yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA