Trump Tahran'dan mesaj alınca İran kararından vazgeçti

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah, Beyrut’ta yayın yapan Al-Manar kanalına verdiği röportjada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hizbullah'ın gücünün İsrail'in Lübnan'a yeni bir savaş başlatmasına engel olduğunu savunan Nasrullah, “İsrail'in örümcek ağından daha güçsüz olduğuna inanıyorum ve bunun için bilimsel nedenlerim var. Örneğin sahil şeridindeki Siyonistlerin hassas merkezleri ve nükleer santrallerini kısa menzilli füzelerimizle vurabiliriz. İsrail böyle bir darbeye dayanabilir mi? Siyonistler direniş güçlerinin kapasitesinden korktuğu için Lübnan’a saldırı düzenlemekten çekiniyor.” dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Hiç şüphesiz, gelecekteki olası bir savaş 2006 Lübnan Savaşı’ndan çok daha büyük olacak ve İsrail'i çöküşe süreklecektir.” ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın deniz ve hava sahalarına yönelik tekrarlanan ihlallerini de hatırlatan Nasrullah, devlet bu konuda herhangi bir adım atmadığından kendilerinin konuyu gözden geçirebileceklerine işaret etti.

Yüzyılın Anlaşması

Filistin'e dayatılan 'Yüzyılın Anlaşması'na da değinen Nasrullah, söz konusu anlaşmanın başarı faktörlerinden yoksun olduğundan başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade etti.

'Yüzyılın Anlaşması'nı başarısızlıkla sonuçlandıracağını savunduğu faktörleri, Filistinlilerin birlik içinde sergiledikleri tutum ile diğer bazı gelişmeleri sıralayan Nasrullah, Arap ülkelerinde açıktan Yüzyılın Anlaşması'nı destekleyecek güçlü bir yönetimin olmadığını ancak bazılarının Filistin aleyhindeki komplolara masa altından destek verdiğini öne sürdü.

"Hâlâ Suriye'de varlığımız devam ediyor"

Suriye hakkında Nasrullah, şunları söyledi:

“Hizbullah’ın Suriye’deki konuşlandığı bölgelerin hiçbirini tamamen terk etmediğinin altını çiziyorum. Hâlâ Suriye'de varlığımız devam ediyor. Suriye'deki Hizbullah üye sayısındaki azalmanın ABD yaptırımlarıyla hiçbir ilgisi yok. Şu anda Suriye'ye çok sayıda insanla geri dönmeye hazırız."

Nasrullah, Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik saldırılarını eleştirerek, “Netanyahu, Suriye'ye hava saldırısı düzenlemekle ‘Uçurum Kenarı’ adlı politikayı izlediğini gösterdi, ancak burada ona İran'ın Suriye'yi terk etmeyeceğini söylüyorum.” açıklamasını yaptı.

İran-ABD krizi

İran hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen ABD'nin casus İHA'sına ilişkin Seyyid Hasan Nasrullah, “Bu olaydan sonra Tahran üçüncü ülke vasıtasıyla Washington’a birer mesaj gönderdi. Bu mesajda Tahran ABD’li yetkilileri, İran’a saldırı yapıldığı durumda ABD’nin mevzileri bombalanacağı konusunda uyardı. Bu mesajdan sonra Trump İran’a saldırı kararından vazgeçti.” değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İran-ABD müzakereleriyle ilgili olarak, “İranlı yetkililerin Washington ile doğrudan müzakere etmeye istekli olmadıklarını defalarca söylediklerini ifade ediyorum. Eğer birileri Tahran aleyhindeki yaptırımlara göz dikiyorsa İran’ın teslim olmayacağını bilmeli. Onlar bu tehditleri fırsata çevirecektir.” diye konuştu.