İran: Avrupa uygun adım atmazsa NPT'den çekilme gündemimizde olacak

Mehr Haber Ajansı’na konuşan İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zünnur, İran’ın AB'ye tanıdığı 60 günlük süreyi değerlendirdi.

Zünnur, Avruplı tarafların nükleer anlaşma tutumunu eleştirerek, “Mevcut anlaşmanın böyle devam etmesi Avrupa’nın lehine. Onlar anlaşam için bedel ödemeden sırf İran’ı kontrol etmeye çalışıyorlar. Öte yandan anlaşmadan yararlanmamızı istemiyorlar.” dedi.

Avrupalıları “fırsatçı” olarak nitelendiren Zünnur, “Süreci bölye devam ettirmek onlar için doğaldır, ancak bu bizim menfaatlerimze göre değil. Bu durum bölye olmamalı.” ifadesini kullandı.

Zünnur, AB'ye 60 günlük süre sona erdiği takdirde İran’ın seçenekleri hakkında, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce, uranyum zenginleştirme oranını arttıracağız. Çünkü anlaşmadan önce yüzde 20 seviyesinde uranyum zenginleştirme yapıyorduk. 60 günlük sürede anlaşmanın korunması konusunda olumlu adım atılmazsa uranyum zenginleştirme oranını ihtiyaç duyduğumuz ölçüde ve barışçıl bir şekilde artıracağız.”

Zünnur ayrıca, “Nükleer anlaşmanın sağlanması için Arak ağır su reaktöründen vazgeçtik. Anlaşmadan yararlanmadığımız takdirde bu reaktörü eski haline dönüştüreceğiz.” açıklamasını yaptı.

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı, sözlerinin bir kısmında da, "Anlaşmada kalan taraflar gerekli adımı atmazsa İran gönüllü olarak uyguladığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) izinsiz ve sıkı denetimlere izin veren ek protokolü askıya alınacak. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile olan işbirliğimizi tekrar gözden geçirip NPT'den çekilme de gündemimizde olacak.” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Avrupalı devletlerin 60 gün içerisinde nükleer anlaşmadan doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda uranyum zenginleştirme programına başlayacağını duyurmuştu.