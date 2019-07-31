Ruhani'nin mesajı Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye sunuldu

Çalışma ziyareti için Afganistan'da bulunan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Maliye Bakanı Muhammed Humayun Kayyumi ve Enerji Bakanı Muhammed Gül Helmi ile ayrı ayrı görüşerek ikili ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Rıza Erdekaniyan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani’nin gerçekleştirdiği görüşmede, Afganistan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ülkede yürütülen barış süreci ele alındı.

İran Enerji Bakanı görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin iki ülke arasındaki münasebetlerin güçlendirilmesi yönündeki mesajını Afganistan Cumhurbaşkanı’na iletti.