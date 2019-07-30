BM Afganistan Özel Temsilcisi Tahran'a geliyor

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), bugün sabah saatlerinde sosyal medya twitter hesabı üzerinden BM Afganistan Özel Temsilcisi Ingrid Hayden’in iki günlük bir ziyaret için Tahran’a geleceğini açıkladı.

Ingrid Hayden’in bu ziyaret kapsamında İran yetkilileriyle bölgedeki son gelişmeleri görüşeceği bekleniyor.

Afganistan'da barış süreci devam ederken Ingrid Hayden’in ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi İran'a gelmesi dikkat çekiyor.

Tahran her zaman Afganistan'da barış sürecinde yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu ilan etmiştir.