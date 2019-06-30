INSTEX'in şimdiki durumu yeterli değildir

َABD'de basın toplantısı düzenleyen İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, “İran nükleer anlaşmanın korunması için üzerine düşen taahhütlerini yerine getiriyor, ancak diğer taraflar da İran'ın anlaşmadan umduğu çıkarları elde etmesi için uygun koşulları sağlamalı ve bu anlaşmanın geçerliliğinin korunması için çaba göstermelidir” dedi.

Fars Körfezi bölgesinde yaşanan gelişmelere değinen That Revançı, “Bize göre Fars Körfezi'nde yaşanan kargaşa, ABD'nin İran karşıtı politiklarından kaynaklanıyor. ABD nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a karşı yaptırımlar uyguladı. Yaptırım, İran petrol ihracatına tanınan muafiyetlerin son bulması ve bölgeye savaş ve uçak gemilerinin gönderilmesi ABD’nin İran'ı kışkırtmak amacıyla yaptığı eylemleridir; ancak biz şu ana kadar sabır gösterdik” değerlendirmesinde bulundu.

ABD İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğüne dikkati çeken Taht Revançı, İHA'nın İran karasularına girdiği zaman 4 kez uyarıldığını, uyarıların dikkate alınmadığı için BM bildirgesinin 51. Maddesi uyarınca İHA'yı vurduklarını belirtti.

Beyaz Saray yetkililerinin İran karşıtı politikaları benimsediklerine değinen Taht Revançı, “ABD yetkilileri İran’a karşı azami baskı politikası denen bir politika tasarlamışlar, ancak ABD'nin İran'a azami baskı yaparak bölgedeki hedeflerine ulaşamayacağı kesindir” ifadelerinde bulundu.

Bazı ABD'li yetkililerin İran'da rejim değişikliği politikasına inandıklarına atıfta bulunan İran'ın BM Daimi Temsilcisi, “Azami baskı politikasının hedefi de bu yöndedir, ancak bu politika, İran-ABD ilişkilerinin yanı sıra, tüm bölgede gerilimlerin artmasına yol açmıştır” diye konuştu.

Taht Revançi ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) İran ile ticaret yapmak için kurduğu INSTEX mekanizmasının çok güzel ama benzinsiz bir arabaya benzediğini ve bu mekanizmanın şimdiki durumunun yeterli olmadığını dile getirdi.

İranlı yetkili, "Avrupalı taraflar bizden nükleer anlaşmada kalmamızı istediler. Biz de onların isteği üzerine bir yıl boyunca sabır gösterdik. Ama artık onlara anlaşmanın korunması yönünde somut adımlar atmaları gerektiğini söylüyoruz" ifadesini kullandı.

İran'ın daha fazla beklemeyeceğini ve kimseye ültimatom vermeyeceğini belirten Taht Revançi, Avrupalı tarafların gereken adımlar atmadığı durumunda anlaşmadaki taahhütlerini askıya alacaklarını ifade etti.

ABD’nin İran’la müzakere iddialarına dikkati çeken Mecit Taht Revançi, “ABD’liler, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran ziyareti sırasında İran’a yeni yaptırımlar uyguladılar. Eğer gerçekten müzakere etmeye hazır olsalardı bu yaptıkları ne anlama geliyordu?” diye konuştu.