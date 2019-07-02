Hamas'tan İsrail'in Suriye'ye karşı saldırısına kınama

Al Mayadeen kanalının haberine göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir bildiri yayınlayarak, İsrail’in Suriye’ye karşı saldırısını şiddetle kınadı.

Hamas’ın yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’ye yapılan saldırı, Siyonist rejimin yalnızca Filistin milleti değil; tüm bölge için büyük bir tehlike olduğunu kanıtladı.

Bölgedeki iç gerilimlerle Bahreyn’de düzenlenen ekonomik çalıştay, Siyonist düşmanı bölgedeki uluslara karşı işlediği cinayetlerini daha da artırmaya sevketmiştir."

Hamas, bazı tarafların İsrail’le ilişkilerini normallerştirme çabasının bu rejimin cinayetlerini resmen örtbas ettiğini bildirdi.