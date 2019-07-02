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2 Temmuz 2019 - 09:55

Hamas'tan İsrail'in Suriye'ye karşı saldırısına kınama

Hamas'tan İsrail'in Suriye'ye karşı saldırısına kınama

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), bir bildiri yayınlayarak, İsrail’in Suriye’ye karşı saldırısını şiddetle kınadı.

Al Mayadeen kanalının haberine göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir bildiri yayınlayarak, İsrail’in Suriye’ye karşı saldırısını şiddetle kınadı.

Hamas’ın yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’ye yapılan saldırı, Siyonist rejimin yalnızca Filistin milleti değil; tüm bölge için büyük bir tehlike olduğunu kanıtladı.

Bölgedeki iç gerilimlerle Bahreyn’de düzenlenen ekonomik çalıştay, Siyonist düşmanı bölgedeki uluslara karşı işlediği cinayetlerini daha da artırmaya sevketmiştir."

Hamas, bazı tarafların İsrail’le ilişkilerini normallerştirme çabasının bu rejimin cinayetlerini resmen örtbas ettiğini bildirdi.

News Code 1879617
Ruya FEREYDUNI

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