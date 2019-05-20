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20 Mayıs 2019 - 11:25

Nuceba: İşgalciliğin sona ermesine kadar ABD ile savaşacağız

Nuceba: İşgalciliğin sona ermesine kadar ABD ile savaşacağız

Nuceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Nasr El-Şemari, ABD’in yaptığı saldırgan eylemlerin sona ermesine kadar bu ülkeyle mücadele edeceklerini duyurdu.

Irak Nuceba Hareketi Enformasyon Merkezi’ne göre, bu hareketin Genel Sekreter Yardımcısı Nasr El-Şemari, güçlerinin ABD’nin yapacağı herhangi bir olası eylemine karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Nasr El-Şemari konuya ilişkin, “ABD’nin yaptığı saldırgan eylemlerin sona ermesi ve İsrail’in bölgede yok edilmesine kadar bu ülkeyle savaşacağız.” dedi.

ABD ile İran arasındaki gerginliklere atıfta bulunan El-Şemari, “Irak hükümeti en zor dönemde, İran’ın yardımımıza koştuğunu untmalalı.” diye konuştu.

News Code 1878739
Ruya FEREYDUNI

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