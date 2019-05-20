Nuceba: İşgalciliğin sona ermesine kadar ABD ile savaşacağız

Irak Nuceba Hareketi Enformasyon Merkezi’ne göre, bu hareketin Genel Sekreter Yardımcısı Nasr El-Şemari, güçlerinin ABD’nin yapacağı herhangi bir olası eylemine karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Nasr El-Şemari konuya ilişkin, “ABD’nin yaptığı saldırgan eylemlerin sona ermesi ve İsrail’in bölgede yok edilmesine kadar bu ülkeyle savaşacağız.” dedi.

ABD ile İran arasındaki gerginliklere atıfta bulunan El-Şemari, “Irak hükümeti en zor dönemde, İran’ın yardımımıza koştuğunu untmalalı.” diye konuştu.