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7 Ağustos 2019 - 13:26

Türkiye ile Rusya arasında vize serbestisi bugün başlıyor

Türkiye ile Rusya arasında vize serbestisi bugün başlıyor

Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanacak vize muafiyeti, bugünden itibaren geçerli olacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin uygulanacağı bildirildi.

Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da Türkiye'ye seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacağı aktarılan açıklamada, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, karşılıklı vize serbestisinin, bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

12 Mayıs 2010'da imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 itibarıyla kısmen tekrar yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, "Temennimiz, anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır." ifadesi yer aldı.

Kaynak: TRT

News Code 1880411
Azar MAHDAVAN

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