İran petrol yaptırımları bölge ve dünyada güvenliği garanti etmez

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran halkını ABD’nin baskıları karşısındaki direnişinden dolayı takdir ederek, ABD'nin dünya çapında taahhütlerini yerine getirmeyen bir ülke olarak tanındığını söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını bir terör eylemi olarak nitelendiren Ruhani, “ABD, bugün çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere bütün İran halkını ekonomik terörle hedef almıştır” dedi.

Ruhani, İran’ın nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini askıya alma yönünde attığı adımlar hakkında, “Anlaşmadaki taahhütlerimizi azaltma konusunda doğru bir yol seçtik. Bizim sabrımızın bir sınırı var ve sözlerini yerine getirmeyenlerin karşısında tam olarak anlaşmaya bağlı kalamayız” ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) arasındaki müzakerelerin başarılı olması takdirde durumun değişeceğini belirten Ruhani, “Müzakerelerin başarısız olması durumunda yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Dünyadaki süper güçler, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmekle uluslararası deniz yollarının eski güvenliğe sahip olmayacağını iyi biliyorlar. Bu nedenle İran üzerindeki tek taraflı baskı onların yararına olmaz ve bölge ve dünyada güvenliği garanti etmez.” diye konuştu.