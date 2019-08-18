Ruhani: İran İtalya ile ticari ilişkilerini genişletmeye hazır

İtalya’nın yeni Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone’nin güven mektubunu alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, İtalya'nın İran'ın uzun yıllardır Avrupa'daki ilk ticari ortağı olduğunu belirtti.

İran ile İtalya arasındaki dostane ilişkileri sürdürmeye kararlı olduklarını dile getiren Ruhani, ABD’nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarının bu ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

Hasan Ruhani, “İran olarak her zaman olduğu gibi İtalya ile yakın ilişkiler kurmak istiyoruz ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin her iki ulus için yararlı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca İtalya’yı nükleer anlaşmadaki yapıcı rolünden dolayı takdir ederek, “Nükleer anlaşma sonrası da ekonomik olarak iki ülke arasında yapıcı ilişkiler kuruldu. Bugün de iki devletin siyasi iradesi çerçevesinde aynı çizgide hareket etmeliyiz” diye konuştu.

İtalya’nın yeni Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone de güven mektubunu Cumhurbaşkanı Ruhani’ye sunarak, Roma’nın tüm alanlarda Tahran’la ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.