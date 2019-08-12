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12 Ağustos 2019 - 18:33

Diyarbakır'da peş peşe depremler

Diyarbakır'da peş peşe depremler

Diyarbakır'da, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde de Hazro ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 16.34'te merkez üssü Diyarbakır olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7.06 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde yine Diyabakır’da, Hazro ilçesinde saat 11.38’de Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın açıklamasına göre yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulp ilçesine bağlı Taşköprü köyü, büyüklüğünü ise 3.4 olarak açıkladı.

News Code 1880500

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