  1. Toplum
17 Ağustos 2019 - 12:29

Türkiye için dikkat çeken deprem uyarısı

Türkiye için dikkat çeken deprem uyarısı

Son dönemde yaptığı deprem tahminleriyle adından söz ettiren bilim adamı Frank Hoogerbeets "Türkiye’de bir sonraki büyük depremin doğuda olacağını düşünüyorum" dedi.

Frank Hoogerbeets Haber7'e yaptığı açıklamada "İstanbul yakınlarında son dönemde depremler oldu. Bu nedenle ben Türkiye’de 7’nin üzerinde bir şiddette depremin daha çok Orta Karadeniz veya Türkiye’nin doğusunda olabileceğini düşünüyorum".

Hoogerbeets bunun bir tahmin olduğunu vurgulayarak söyle devam etti: 

Tabi ki bu bir tahmin. Çünkü gezegen hareketleriyle deprem tahmini yapabiliyorum ama bu metotla ne yer ne de şiddet hakkında bir bilgi elde edemiyorum. Bu yüzden tahminlerim tüm dünyayı kapsıyor.

News Code 1880577
Azar MAHDAVAN

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