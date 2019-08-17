ABD'den İran gemisine yakalama kararı

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı Cebelitarık özerk yönetimi tarafından Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan 'Grace 1' petrol tankeri hakkında yakalama kararı çıkarttı.



Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Anlaşması'nın ihlal edildiğinin iddia edildiği belgede, tankerin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yardım ettiği ve yasadışı bir şekilde Suriye'ye yardım etmeye çalıştığı öne sürüldü.



Cebelitarık özerk yönetimince Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan ''Grace 1'' adlı İran tankeri serbest bırakılmıştı.

Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu. ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti.

Grace 1'in adı Adrian Darya olacak

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri'nden Sorumlu Yardımcısı Celil İslami, tankerin isminin değiştirileceğini duyurmuştu.

İslami, "Sahibinin talebi doğrultusunda Grace 1 petrol tankerine İran bayrağı takılıp ismi de Adrian Darya olarak değiştirildikten sonra Akdeniz’de yol almaya hazırlanacak" dedi.