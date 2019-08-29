Zarif, Pazartesi günü Rusya'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Msevi, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in önümüzdeki günlerde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini bildirdi.

Musevi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önümüzdeki Pazartesi günü üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanında bölgesel meselelerle nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin son gelişmeleri ele alacaktır.”

Dışişleri Bakanı Zarif, Doğu Asya turu kapsamında Çin ve Japonya’yı ziyaret ettikten sonra dün Malezya’ya gitti.