Nijerya İslami Hareketi lideri Zakzaki tedavi için Hindistan'a gitti 

Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri İbrahim Zakzaki ile eşi Zeenat Zakzaki, tedavi için Hindistan'a hareket etti.

IMN'den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık dört senedir ev hapsinde tutulan ve sağlık durumu kötü olan Zakzaki'yi tedavi için Hindistan'a götürecek uçağın hareket ettiği belirtildi. Açıklamada, "Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve hanımı, bazı aile üyeleri ve güvenlik görevlileriyle sonunda Nijerya'dan ayrıldı. Tedavi için yapılan bu acil seyahat Şeyh Zakzaki ve hanımının tutukluluğunda çok hasta olduklarının göstergesidir." ifadeleri yer aldı.

Zakzaki ve eşi başkent Yeni Delhi'deki Medenta Hastanesi'nde tedavi görecek.

IMN lideri Zakzaki'nin bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilmişti.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi ise Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavisi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: Yeni Haber