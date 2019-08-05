Şeyh Zakzaki için mahkemeden önemli karar çıktı

Kaduna Yüksek Mahkemesi, sağlık sorunlarıyla mücadele eden 65 yaşındaki Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşinin Hindistan’da tedavi görmesine izin verdi.

Nijerya hükümeti daha önce doktorların Şeyh Zekzaki'yi tedavi etmesine izin vermediğini ilan etmişti.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik baskın sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu baskında Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.