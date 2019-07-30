Şeyh Zakzaki'nin duruşması ertelendi

Bahrain Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Kaduna Yüksek Mahkemesi, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin kefaletle serbest bırakılmasıyla ilgili duruşmayı 5 Ağutos’a erteledi.

Nijerya İslami Hareketi (IMN), geçtiğimiz hafta Şeyh Zekzaki’nin serbest bırakılmasına destek gösterileri sırasında en az 20 kişinin polisim sert müdahalesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik baskın sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu baskında Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.