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13 Ağustos 2019 - 14:47

İran: Şeyh Zakzaki konusunda herhangi bir yardıma hazırız

İran: Şeyh Zakzaki konusunda herhangi bir yardıma hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşinin tedavi için Hindistan’a gönderilmesini memnuniyetle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşinin tedavi için Hindistan’a gönderilmesini memnuniyetle karşıladı.

Şeyh Zekzaki’nin tam iyileşmesini ve sağlığa kavuşmasını dileyen Musevi, “Umarız Şeyh Zekzaki’nin yurt dışında bulunmasıyla Şiilerin haklarını güvence altına alınması, mahkumların serbest bırakılması ve Nijerya İslami Hareketi'ne yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda Nijerya İslami Hareketi ile hükümet arasındaki sorunların çözülmesine iyi bir fırsat sağlanır.” dedi.

Musevi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin bu süreci desteklediğini ve bu konuda herhangi bir yardıma hazırlıklı olduğunu bildirdi.

News Code 1880517
Ruya FEREYDUNI

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