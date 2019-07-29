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29 Temmuz 2019 - 09:54

Londra'da Şeyh Zakzaki'ye destek gösterisi

Londra'da Şeyh Zakzaki'ye destek gösterisi

Nijerya İslami Hareketi (IMN) Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki’nin destekçileri bu ülkenin Londra Büyükelçiliği önüne toplanarak, Şeyh Zakzaki'nin yasadışı tutukluluğunun devam etmesini protesto ettiler.

Al Ahed kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki’nin destekçileri Nijerya'nın Londra Büyükelçiliği önüne toplanarak, Şeyh Zakzaki'nin yasadışı tutukluluğunun devam etmesini protesto ettiler.

Gösteriye katılanlar, Şeyh Zakzaki’nin fotoğraflı pankartlarını ellerinde taşıyarak en kısa sürede serbest bırakılmasını istediler.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Şeyh Zakzaki'nin sağlık durumunun iyi olmadığı belirtiliyor.

News Code 1880204
Ruya FEREYDUNI

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