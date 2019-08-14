Şeyh Zakzaki'nin durumuyla ilgili son bilgiler

Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin kızı Süheyla Zakzaki, Press TV kanalına yaptığı açıklamada, babasının Hindistan’da özgür olmadığını ve sadece hastanede bulunma hakkına sahip olduğunu duyurdu.

Süheyla Zakzaki ayrıca babasının Hindistan’a gittiğinden beri onunla iletişim kuramadığını aktardı.

Kaduna Yüksek Mahkemesi geçenlerde sağlık sorunlarıyla mücadele eden 65 yaşındaki Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşinin Hindistan’da tedavi görmesine izin vermişti. Bunun üzerine Şeyh Zakzaki ile eşi tedavi için dün Hindisatan'a gitmişti.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.