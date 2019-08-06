Nijerya halkından Zakzaki için sevinç gösterisi

Nijerya İslami hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşinin yurt dışında tedavi görmeleriyle ilgli mahkeme tarafından yayımlanan karar sonrasında Zakzaki sevenleri sevinç gösterisinde bulundu.

Kaduna Yüksek Mahkemesi, sağlık sorunlarıyla mücadele eden 65 yaşındaki Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşinin Hindistan’da tedavi görmesine izin vermişti.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik baskın sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu baskında Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.